Сили оборони атакували Саратовський НПЗ

У ніч проти 3 листопада Сили оборони атакували Саратовський нафтопереробний завод і кілька обʼєктів логістики російської армії.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

На підприємстві зафіксовано влучання та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 мільйона тонн. НПЗ залучений до забезпечення потреб збройних сил агресора. Сили оборони тричі атакували його з початку осені: 16 вересня, 20 вересня і 16 жовтня.

Також Сили оборони атакували логістичні об’єкти загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, під удар потрапили склад матеріально-технічних засобів у селі Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.