Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у ЗСУ та загинув у Бахмуті – ЗМІ

Військовий перебуває у розшуку як зниклий безвісти

Син підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія воював у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та загинув у Бахмуті.

На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 року у Бахмуті.

Вони також поспілкувалися з пресофіцеркою 93-ї ОМБр Іриною Рибаковою. Вона підтвердила, що Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року у Бахмуті.

Водночас, голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова розповіла, що офіційно Михайло-Віктор Сцельніков вважається зниклим безвісти, оскільки тіла немає.