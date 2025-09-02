Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у ЗСУ та загинув у Бахмуті – ЗМІ

02 вересня 2025, 17:31
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у ЗСУ та загинув у Бахмуті – ЗМІ
Фото: "Слідство.Інфо"
Військовий перебуває у розшуку як зниклий безвісти
Син підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія воював у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та загинув у Бахмуті.
 
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
 
На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 року у Бахмуті. 
 
Вони також поспілкувалися з пресофіцеркою 93-ї ОМБр Іриною Рибаковою. Вона підтвердила, що Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року у Бахмуті.
 
Водночас, голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова розповіла, що офіційно Михайло-Віктор Сцельніков вважається зниклим безвісти, оскільки тіла немає.
 
Нагадаємо, що Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, сьогодні, 2 вересня, взяли під варту. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд Львова. 52-річний львів'янин перебуватиме під вартою впродовж 60 діб. Суддя відправив Сцельнікова під варту без права внесення застави.

 

