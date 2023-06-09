Тайванська компанія Acer постачає комп'ютерне обладнання до росії після того, як заявила, що призупиняє бізнес – Reuters

Постачання продовжилося вже після того, як в Acer заявили про призупинення бізнесу на території росії.

Тайванська компанія Acer поставила до росії комп’ютерне обладнання на суму понад 70,4 млн дол в період з 8 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Reuters, обладнання, вироблене Acer, постачалося в росію через дочірню компанію Acer Sales International SA, яка повністю належить Acer і зареєстрована в Швейцарії, і відправлялася через низку служб доставки на замовлення цієї дочірньої компанії.

Оскільки поставки походили за межами Тайваню, вони не порушували запроваджених ним санкцій проти росії.

Відповідаючи на запитання про експорт до росії через швейцарську дочірню компанію, в Acer відповіли, що суворо дотримуються застосованих міжнародних санкцій щодо експорту до росії та додали, що дочірня компанія "не поставляла жодних ноутбуків чи настільних комп’ютерів до росії з 8 квітня минулого року", але постачала "обмежену кількість дисплеїв і аксесуарів на російський ринок для цивільного щоденного використання, забезпечуючи дотримання міжнародних санкцій".

За інформацією Reuters, анонімне джерело, знайоме з деталями поставок, повідомило, що продукція Acer, включаючи монітори ПК і ноутбуки, продовжувала поставлятися в росію після квітня 2022 року.

Санкції, запроваджені Швейцарією, дозволяли експортувати портативні комп’ютери та їхні компоненти до росії до 16 грудня 2022 року. Після цієї дати поставки товарів компанією Acer до росії зі Швейцарії не здійснювалися.

У компанії повідомили, що, можливо, імпортери в росії закуповували пристрої Acer із третіх країн.

російський філіал Acer у відповідь на запитання, надіслані електронною поштою, сказав, що нічого не змінилося після заяви від квітня 2022 року.

8 квітня 2022 року компанія Acer заявила про призупинення бізнесу в росії "у зв’язку з останніми подіями".