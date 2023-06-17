Телеканал TF1 зробив сюжет на позиціях армії рф, не згадавши війну проти України

Французький телеканал TF1 випустив репортаж, який зняв на позиціях російських військових на окупованій території.

В сюжеті не було згадок про ширший контекст війни росії проти України.

Про це повідомляє Європейська правда.

Сюжет триває менше 3 хвилин, виклали його на Youtube-каналі. Переглядів вже більше 130 тисяч користувачів. Всього на канал підписано 230 акаунтів.

У відео є кадри дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від російських військових про боєприпаси і дрони, які вони застосовують проти українських військових, кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.

За кадром ні разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадали факти з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.

Сьогодні в Міноборони заявили, що Україна перехоплює ініціативу.