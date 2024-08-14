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The Economist дав прогнози, що буде далі після шокового вторгнення ЗСУ в росію

14 серпня 2024, 13:03
The Economist дав прогнози, що буде далі після шокового вторгнення ЗСУ в росію
Українські війська можуть окопатися, відступити або захопити більше як розмінну монету.

Неочікуване і швидке вторгнення українських військ у Курську область рф перевершило всі очікування. 

Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist, який уточнює чи зможе Україна перетворити короткострокові вигоди на довгострокову стратегічну перевагу.

"Нездатність росії провести швидку контратаку спантеличує деяких українських офіцерів. Замість того щоб перекидати війська з Донбасу до Курська, Кремль, можливо, планує асиметричну відповідь, наприклад, ракетний обстріл урядового кварталу в Києві", - пише видання. 

Журналісти вважають, що путін наразі що не зазнає сильного тиску з боку громадської думки всередині країни - росіяни знають про вторгнення, але ЗМІ применшують небезпеку, новини про хаос не дійшли до більшості громадян.

На думку Economist, просування вперед було настільки швидким, а росіяни так повільно реагували, що Київ, можливо, переглядає свої цілі.

"Початкові цілі полягали в тому, щоб підняти бойовий дух власного народу і надати нову впевненість західним прихильникам України в тому, що вона заслуговує на більшу військову підтримку. Україна також хотіла, щоб Кремль відволік війська від лінії фронту, особливо в Донецькій області", - пише видання.

Австралійський генерал у відставці Мік Раян вважає, якщо росія почне перекидати в цей район більш боєздатні війська, в українців буде три варіанти дій. 

Перший: максималістський підхід полягає в тому, щоб спробувати утримати захоплену територію або навіть просунутися далі, щоб відтягнути більше російських військ з України й отримати козир у майбутніх переговорах. Проте це ризиковано, адже Україні буде важко підтримувати радіоелектронну боротьбу і протиповітряну оборону навіть військ, що добре окопалися, на такій широкій ділянці.

Другий варіант: відступити до кордону, зберігши війська і техніку для спроб повернути українську територію наступного року. Україна показала б, що може вести війну з росією, і підірвала б наратив про неминучу перемогу пф.

Третій: часткове відведення військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону, що потребуватиме меншої кількості військ і кращої артилерійської та логістичної підтримки, але й це також послужило б базою для подальших атак, коли з'являться можливості.

В генеральному штабі України, на думку джерела журналу, найімовірніший варіант, коли частина матеріально-технічних засобів - інженерні війська, паливо, польові госпіталі, продовольство і ремонтні бази - вже перекинуті на кілька кілометрів углиб російського кордону.

 
війна в УкраїніКурськ

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