The Guardian про нову політику Трампа щодо України: чи змінить це хід війни?

США постачатимуть військову техніку європейським союзникам, які передаватимуть її Україні.

Президент США Дональд Трамп зробив різкий поворот у своїй політиці щодо росії та війни в Україні. Колишні заяви про "геніальність" владіміра путіна та марність підтримки Києва поступилися новій риториці, яка здивувала як його прихильників, так і критиків.

Про це пише професор міжнародних відносин Раджан Менон у колонці для The Guardian.

Ще в лютому Трамп публічно заявляв, що вторгнення росії до України "не має значення для США", апелюючи до "великого океану", який розділяє континенти. Однак тепер він не лише змінив позицію, а й запропонував новий план підтримки Києва: США постачатимуть військову техніку європейським союзникам, які передаватимуть її Україні. Сума такої угоди, за даними джерел, може сягнути $10 мільярдів.

Йдеться, зокрема, про поставки систем ППО Patriot та високотехнологічних ракет класу JASSM, які можуть запускатися з винищувачів F-16 та вражати цілі на глибину до 370 км. Це дозволить ЗСУ діяти з безпечних відстаней, обходячи російську ППО.

Крім того, Трамп пригрозив росії запровадженням 100% мит через 50 днів, якщо кремль не погодиться на припинення вогню. Санкції також стосуватимуться країн, які продовжать торгівлю з москвою.

Однак експерт закликає не переоцінювати нову політику. За словами Менона, росія вже проігнорувала загрозу тарифів, адже її експорт до США незначний — лише $526 млн у 2024 році. Основні прибутки москва отримує від торгівлі з Індією та Китаєм. Якщо ж санкції вдарять по Пекіну, наслідки можуть боляче вдарити і по економіці США.

Менон зазначає, що попри масштаб заяв, результат може бути менш вражаючим. "Це може виглядати як поворотний момент, але реальний вплив нової стратегії Трампа ще під питанням", — резюмує професор.

Таким чином, хоча риторика Трампа справді змінилася, експерти радять зберігати обережність і не покладати завеликі надії на нову політику США.