The New York Times оприлюднила три ключові проблеми України на східному фронті

Серед викликів: нестача боєприпасів, добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони.

Видання The New York Times із посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, оцінило позиції української армії на східному фронті, зазначивши, що вони "значно погіршилися останніми днями".

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

російські війська докладали всіх зусиль, щоб використати свою зростаючу перевагу в живій силі та боєприпасах, щоб прорвати українські лінії, заявив командувач генерал Олександр Сирський.

"Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля, використовуючи нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично досягає тактичних здобутків", – зазначив генерал.

Тим часом Міністерство енергетики України закликало громадян зарядити свої акумулятори, дістати генератори зі сховищ і "бути готовими до будь-якого сценарію", оскільки українські електростанції пошкоджені або зруйновані внаслідок нищівних авіаударів росії.

"На тлі критичної нестачі боєприпасів. Українські командири змушені робити важкий вибір щодо того, де розгорнути обмежені ресурси, оскільки щоденні втрати зростають", – йдеться у матеріалі.

Видання називає три критичні виклики для України: нестачу боєприпасів, добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони.

"Зараз, коли росія посилює свої атаки, кожна окрема проблема посилює вплив інших вразливих місць і збільшує ризик того, що російські війська прорвуть українську оборону", – йдеться у статті.

Щодо снарядного голоду The New York Times нагадав про заяву головного американського військового командира у Європі генерала Крістофера Г. Каволі, який надав відверту оцінку жахливої ​​нестачі боєприпасів в Україні.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє сторона, яка не може стріляти у відповідь", – сказав Каволі.

За його словами, США надали Україні основну частину артилерійських боєприпасів, і росія незабаром зможе випустити 10 снарядів на кожен український снаряд.

"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, Україна може програти", – заявив він.

Ракети та снаряли є головними інструментами війни. Хоча дрони значно змінили поле бою, їхня ефетивність дещо обмежена.

Також у матеріалі торкнулися питання мобілізації в Україні.

Командувач українськими силами на сході генерал Юрій Содоль окреслив похмуру картину щодо чисельності української армії. Солдатам піхоти доводиться утримувати свої позиції без особливої ​​підтримки артилерії.

Група із восьми-десяти солдатів зазвичай має завдання захищати 100 метрів фронту, але Україна не завжди може виставити повну групу.

"Якщо буде лише два солдати, то вони можуть захищати 20 метрів фронту. Одразу виникає питання: хто захищатиме решту 80 метрів?", – наводить видання слова Содоля.

Парламент нещодавно ухвалив закони щодо мобілізації, але процес тривав кілька місяців. Щоб задовольнити негайні потреби, українське командування повідомило, що відправить на бойові позиції "тисячі" солдатів, які зараз знаходяться в тилу. Але це створює іншу проблему: забезпечити належну підготовку цих солдатів.

Сирський заявив, що якість підготовки є "серйозною проблемою".

Деградація української протиповітряної оборони також дозволила росії досягти більшого успіху в націленні на критичну інфраструктуру. Це може мати "каскадний вплив" на здатність України нарощувати власне виробництво зброї, йдеться у матеріалі.

"Україна намагалася протистояти російській загрозі, атакуючи російські аеродроми та критично важливу інфраструктуру в серії ударів безпілотників, але офіційні особи в Києві не плекають ілюзій: без складних західних систем протиповітряної оборони вони в біді", - пише видання.