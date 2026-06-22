The Times: кремль може проводити приховану мобілізацію без офіційного оголошення

кремль уже має проблеми з поповненням сил на фронті через величезні втрати.

Випадки примусової мобілізації в росії минулого тижня провокують чутки, що путін планує оголосити новий раунд загальнонаціональної мобілізації. Однак офіційно про такий крок у рф можуть і не заявляти.

Про це пише The Times.

За словами західних та українських чиновників, кремль уже має проблеми з поповненням сил на фронті через величезні втрати. Речник антивоєнної ініціативи "Get Lost" Іван Чувіляєв вважає, що силові методи воєнкомів є зміною тактики. "Раніше поліцейські хапали людей без розбору, відвозили їх усіх до військкомату, де на них чинили тиск, щоб вони підписали контракти. Тепер погрози перейшли до аутсорсингу поліції. Очевидно, що це лише початок якоїсь великої кампанії", – заявив він, додавши, що зусилля зосереджені на "соціально вразливих" категоріях, як мігранти, боржники з аліментів та алкоголіки.

За даними британської розвідки, на війні в Україні вже загинули понад пів мільйона росіян. Новий раунд офіційної мобілізації був би ризикованим для путіна: оголошення мобілізації у вересні 2022 року спричинило втечу з країни до 700 тисяч осіб і чергове падіння рейтингів довіри до президента.

Однак, за словами правозахисників, путіну може не знадобитися офіційне оголошення. "Таємна мобілізація триває вже чотири роки. Це як вірус, який змінює свою форму та адаптується до мінливих умов", – сказав Чувіляєв.

Облави в Пензі вже викликали занепокоєння по всій росії, що кремль готує масштабнішу кампанію. У Волгоградській області чиновники проводять навчальні сесії для представників інших регіонів, а також Криму та окупованої східної України, щодо проведення мобілізації. У Бурятії, яка зазнала непропорційно великих втрат, місцеві жителі кажуть, що прихована мобілізація вже давно є звичайним явищем, а будь-кому, кому пред'явлено звинувачення навіть у незначних правопорушеннях, чинять тиск для підписання контракту.