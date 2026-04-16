The Times: росія може захопити острів у Балтійському морі, щоб перевірити НАТО на міцність

16 квітня 2026, 14:18
москва вже нарощує військовий потенціал поблизу Швеції.

Швеція не виключає, що росія найближчим часом може спробувати захопити один із островів Балтійського моря, щоб перевірити реакцію НАТО.

Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.

За його словами, кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в регіоні. Мета, виявити тріщини всередині альянсу, особливо на тлі того, що Дональд Трамп відкрито погрожує скоротити підтримку європейських партнерів.

"Нам слід бути насторожі та стримувати росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі", – сказав Классон.

Ще у вересні шведські збройні сили опублікували звіт, у якому прямо названо можливу ціль, острів Готланд. росія могла б захопити його зненацька, морським або повітряно-десантним шляхом. Втім, Классон уточнив, що варіантів у москви значно більше, адже Швеція налічує близько 400 тисяч островів.

"Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні", – пояснив він.

Шведська військова розвідка також б'є на сполох. У своєму нещодавньому звіті вона попередила, що загроза з боку росії зростатиме, москва вже нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і здатна завдати обмеженого удару в регіоні. Через п'ять років ситуація може стати ще серйознішою, росія отримає можливість захопити великі території та встановити морське і повітряне панування.

Классон також застеріг, що завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки, росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.

"Я не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою відновлення геополітичного розширення, що нагадує колишню російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", – зазначив він.

