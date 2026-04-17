Gripen і €4 млрд: нова допомога від Швеції

Київ також розраховує на навчання пілотів.

Швеція надасть Україні близько 4 млрд євро допомоги та долучиться до підготовки українських пілотів для винищувачів Gripen.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з королем Швеції Карлом XVI Густавом, який прибув з візитом до України.

За словами глави держави, фінансова підтримка стане частиною ширшого пакета співпраці, що охоплює як безпекову, так і гуманітарну сфери.

Зокрема, Швеція продовжує участь у програмі Bring Kids Back, спрямованій на повернення українських дітей, а також підтримує ініціативи у сфері шкільного харчування. Окремо Зеленський відзначив взаємодію з королевою Сільвією та першою леді України.

Президент також наголосив на важливості розвитку авіаційної складової. Україна розраховує на посилення повітряного флоту, зокрема завдяки можливому отриманню шведських винищувачів Gripen. За його словами, підготовка українських пілотів може розпочатися вже найближчим часом, ймовірно, ще цього року.

У Києві розглядають цей напрям як один із ключових елементів зміцнення обороноздатності та довгострокової співпраці зі Швецією.

Зазначимо що у п’ятницю король Швеції Карл XVI прибув з візитом до Львова.