Король Швеції Карл XVI прибув з візитом до Львова

У поїздці короля супроводжує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Король Швеції Карл XVI Густав прибув із візитом до України – разом із президентом України Володимиром Зеленським він у пятницю, 17 квітня, відвідав кладовище загиблих захисників України у Львові.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", – написав Володимир Зеленський.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у свою чергу зазначив, що це перший візит шведського монарха у Львівську область.

"Попереду важливі зустрічі. Але насамперед українська та шведська делегації вшанували пам’ять загиблих українських воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі", - додав він.

На порядку денному візиту – відвідування шкіл та лікарень у Львові "для ознайомлення з досвідом війни".

Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.