Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Король Швеції Карл XVI прибув з візитом до Львова

17 квітня 2026, 14:21
У поїздці короля супроводжує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Король Швеції Карл XVI Густав прибув із візитом до України – разом із президентом України Володимиром Зеленським він у пятницю, 17 квітня, відвідав кладовище загиблих захисників України у Львові.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу",  написав Володимир Зеленський.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у свою чергу зазначив, що це перший візит шведського монарха у Львівську область. 

"Попереду важливі зустрічі. Але насамперед українська та шведська делегації вшанували пам’ять загиблих українських воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі", додав він.

На порядку денному візиту – відвідування шкіл та лікарень у Львові "для ознайомлення з досвідом війни".

Карл XVI Густав вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.

Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.

Володимир ЗеленськийКарл XVI Густаввізит в УкраїнуШвеція

Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється