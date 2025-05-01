The Times: Вихід США з переговорів може бути не найгіршим сценарієм для України

Вихід США з переговорів не означає автоматичну зупинку військової допомоги.

Можливий вихід США із переговорного процесу щодо миру в Україні, ймовірно, буде не найгіршим варіантом для Києва. Це точно краще, ніж примус України до капітуляції.

Про це пише The Times.

Зрозумівши, що домогтися прийнятного для всіх закінчення війни буде складніше, ніж здавалося, у квітні Дональд Трамп почав погрожувати виходом США із переговорів. З огляду на пропозиції, які Білий дім висували Києву, це може бути непоганим варіантом, зазначає видання.

Головне питання у цьому контексті – чи продовжать США постачати Україні узгоджену ще за часів Байдена військову допомогу. Це те невідоме, що мучить українських та європейських лідерів, йдеться у статті.

Однак навіть ці поставки поступово вичерпуються, а за адміністрації Трампа жодного нового пакету допомоги виділено не було.

Особливо критичним для України є постачання зенітних ракет до систем Patriot та розвідувальна допомога. Однак Україна вже пережила минулорічну зупинку американської допомоги, яка тривала кілька місяців. І з того моменту Україна стала набагато менш залежною від США у поставках на фронт більшості видів зброї. За деякими оцінками, до 70% усіх російських втрат спричинені безпілотниками, які Україна виробляє сама.

Крім того, Європа теж поступово нарощує свою військову допомогу. У Києві визнають, що без допомоги США буде важче, але це не означатиме кінець боротьби, зазначає The Times.

Крім того вихід США з переговорів не означає автоматичну зупинку військової допомоги. Автор публікації посилається на поширену думку, що Трамп боїться повної поразки України під час своєї каденції, бо це виглядатиме прямою паралеллю з хаотичним виходом США із Афганістану за часів Байдена. Сам Трамп раніше називав цей епізод одним із найганебніших в історії Америки.