The Times: замість миру Трамп отримав від москви авіаудари і дипломатичний глухий кут

В газеті вважають, що Трамп повинен прислухатися до своїх прихильників і вжити заходів для підриву воєнної економіки путіна.

З часу теплого прийому для путіна на Алясці Дональд Трамп не отримав від москви нічого. Немає жодних обіцянок про перемир’я, жодної домовленості про особисту зустріч із Володимиром Зеленським, а лише хитромудрі ухильні формулювання щодо будь-яких запропонованих кроків для припинення бойових дій та гарантії безпеки України в майбутньому.

Прихильники Трампа наполягають, що Аляска стала ще одним тріумфом у прагненні президента до миру; сам він тепер виглядає менш впевненим. Кілька місяців тому він зауважив, що путін, можливо, "обманює мене". Це усвідомлення, без сумніву, нині підкріплене дипломатичним глухим кутом і посиленими російськими авіаударами, що відбулися після саміту на Алясці.

Про це пише The Times.

Минулого тижня він заявив, що збирається ухвалити "дуже важливе рішення": накласти "масштабні" санкції та тарифи на росію або нічого не робити й просто сказати: "Це ваша війна".

Трамп, здається, шукає привід, щоб просто піти. Він неодноразово відкладав введення будь-яких каральних заходів, які, за його словами, мали бути вжиті у разі відмови Росії припинити бойові дії. Він натякнув, що якщо Зеленський не готовий здати не тільки території, які зараз окуповані росією, а й міста та військові оборонні споруди за лінією фронту, Америка не готова надавати подальшу підтримку.

І він чітко дав зрозуміти, що європейські лідери, які приїхали до Вашингтона, щоб підтримати Зеленського, тепер повинні самі надати або оплатити зброю та засоби протиповітряної оборони, які так необхідні Україні.

"Насправді адміністрація Трампа вже обмежує здатність України завдавати ударів по росії. Пентагон потайки наполягає на обмеженнях щодо використання американської зброї, особливо критично важливих далекобійних ракет ATACMS, щоб Україна не могла вражати військові цілі глибоко всередині росії. Поки Трамп продовжує домагатися відповіді від москви, Пентагон наклав таке ж вето на використання Україною європейських ракет, включно з британськими крилатими ракетами Storm Shadow, які використовують американські дані для завдання удару. Іронія полягає в тому, що саме адміністрація Байдена вперше ввела ці обмеження. Трамп неодноразово критикував попередника за його підхід до війни в Україні", — додають в газеті.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував блокування США ударів вглиб росії. Президент заявив, що Україна уже певний час використовує для ударів по Росії далекобійну зброю українського виробництва і не обговорює ці питання із США.