Зеленський: удари по росії здійснюються українською зброєю без узгодження зі США

Він також прокоментував повідомлення про блокування Вашингтоном українських ударів по території рф.

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом Україна використовує для ударів по росії власну далекобійну зброю і не погоджує такі операції зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Києві.

"На сьогодні ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом не проговорюємо зі США такі моменти", — наголосив Зеленський.

Він також прокоментував повідомлення про блокування Вашингтоном українських ударів по території рф:

"Сьогодні ми про це навіть не згадуємо, для мене це новина".

Напередодні The Wall Street Journal опублікувало матеріал про внутрішню процедуру Пентагону, яка залишає за міністром оборони США Пітом Гегсетом право остаточного рішення щодо використання Україною ракет ATACMS для ударів по росії. За даними видання, з весни американське оборонне відомство фактично накладає вето на такі операції, аби не зашкодити спробам Білого дому просунути ідею мирних переговорів із кремлем.

Журналісти зазначили, що принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS по цілі на території рф, але отримала відмову. WSJ також повідомило, що контроль за видачею боєприпасів було посилено ще раніше — заступник міністра оборони Елбрідж Колбі класифікував американські арсенали за трьома рівнями дефіциту. Наприклад, ракети для систем Patriot належать до «червоної» категорії та потребують особистого схвалення Гегсета.