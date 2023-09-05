Тісніші зв'язки між рф та Північною Кореєю виходять за межі обміну зброєю – The Guardian

Майбутня зустріч у Владивостоці матиме нову конотацію.

Після багатьох років підтримки санкцій ООН, націлених на програму ядерної зброї Північної Кореї, росія тепер звертається за допомогою до свого сусіда. Війна в Україні змусила кремль переглянути свої відносини з Пхеньяном, оскільки він намагається отримати зброю для заміни своїх власних виснажених запасів.

Про це пише The Guardian.

Можлива зустріч владіміра путіна та Кім Чен Ина цього місяця у Владивостоці додасть геополітичного змісту символічній співпраці, яка розгорнулася між лідерами держав-ізгоїв за 18 місяців війни в Україні.

Видання зазначає, що оскільки росія швидко витрачає свої боєприпаси, очікується, що путін розширить нещодавні дипломатичні обміни на високому рівні, включаючи візит до Північної Кореї його міністра оборони Сєргєя Шойгу, щоб забезпечити собі поставки північнокорейських артилерійські снаряди та протитанкові ракети.

Натомість Північна Корея сподівається отримати цінну іноземну валюту для продовження фінансування розробки міжконтинентальних балістичних ракет – її козиря в прагненні отримати поступки та визнання США як законної ядерної держави.

"Проте тісніші зв’язки між москвою та Пхеньяном виходять за межі обміну зброєю. Зростаюча ізоляція росії направила її в новому, тривожному напрямку, оскільки вона прагне побудувати єдиний фронт проти "ворожого" Заходу, який включає Китай і тепер, здається, Північну Корею та її мільйонну армію. Коли з'явилася інформація про можливу поїздку Кіма Чен Чен Ин до Владивостока, ЗМІ повідомили, що Північна Корея може взяти участь у спільних військово-морських навчаннях з росією та Китаєм", - пишуть автори видання.

Лише після того, як Північна Корея провела своє останнє ядерне випробування у 2017 році, Кім Чен Ин узявся за налагодження стосунків, вперше зустрівшись з путіним у 2019 році, коли надії на дипломатичний прорив щодо ядерної зброї після зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа не справдились.

Видання нагадує, що у посланні до путіна з нагоди національного дня росії в червні цього року Кім Чен Ин пообіцяв "повну підтримку" свого режиму вторгнення в Україну та пообіцяв "триматися за руку" з російським лідером у їхній спільній меті побудувати "потужну державу". КНДР також є однією з небагатьох країн, які визнали «незалежність» українських регіонів, на які претендувала росія.

Якщо зустріч відбудеться, путін може зіткнутися з жорстким переговірником, вважає посол Великої Британії в Північній Кореї з 2006 по 2008 рік Джон Еверард. Він підкреслив, що Пхеньян знає, що москва відчайдушно потребує боєприпасів, та додав, що Північна Корея вимагатиме "приголомшливо високої" ціни.