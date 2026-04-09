Трамп: мирний план щодо Ірану – фейк
Президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений у засобах масової інформації нібито мирний план щодо Ірану з 10 пунктів є вигаданим.
Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, такі медіа, як The New York Times та CNN, поширили неправдиву інформацію з метою дискредитації учасників переговорного процесу.
Він наголосив, що всі пункти плану є вигаданою містифікацією.
Раніше видання повідомляли, що Іран через посередників, зокрема Пакистан, передав пропозиції щодо врегулювання конфлікту зі США та Ізраїлем.
У документі йшлося про можливе зняття санкцій, гарантії безпеки та умови для відкриття Ормузької протоки.
На початку тижня з’явилась інформація, що Пакистан запропонував США та Ірану план припинення вогню.