Трамп: мирний план щодо Ірану – фейк

У Білому домі заперечили інформацію, поширену ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений у засобах масової інформації нібито мирний план щодо Ірану з 10 пунктів є вигаданим.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, такі медіа, як The New York Times та CNN, поширили неправдиву інформацію з метою дискредитації учасників переговорного процесу.

Він наголосив, що всі пункти плану є вигаданою містифікацією.

Раніше видання повідомляли, що Іран через посередників, зокрема Пакистан, передав пропозиції щодо врегулювання конфлікту зі США та Ізраїлем.

У документі йшлося про можливе зняття санкцій, гарантії безпеки та умови для відкриття Ормузької протоки.

На початку тижня з’явилась інформація, що Пакистан запропонував США та Ірану план припинення вогню.