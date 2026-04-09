Трамп: мирний план щодо Ірану – фейк

09 квітня 2026, 14:29
Трамп: мирний план щодо Ірану – фейк
Фото: apnews.com
У Білому домі заперечили інформацію, поширену ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений у засобах масової інформації нібито мирний план щодо Ірану з 10 пунктів є вигаданим. 

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, такі медіа, як The New York Times та CNN, поширили неправдиву інформацію з метою дискредитації учасників переговорного процесу. 

Він наголосив, що всі пункти плану є вигаданою містифікацією.

Раніше видання повідомляли, що Іран через посередників, зокрема Пакистан, передав пропозиції щодо врегулювання конфлікту зі США та Ізраїлем. 

У документі йшлося про можливе зняття санкцій, гарантії безпеки та умови для відкриття Ормузької протоки.

На початку тижня з’явилась інформація, що Пакистан запропонував США та Ірану план припинення вогню.

 

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
