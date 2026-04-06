Пакистан запропонував США та Ірану план припинення вогню

06 квітня 2026, 10:30
Пакистан запропонував США та Ірану план припинення вогню
з вільних джерел
Сторони можуть узгодити його вже 6 квітня.

Пакистан передав США та Ірану рамковий план щодо припинення бойових дій і подальшого укладення мирної угоди. Очікується, що сторони можуть узгодити його вже 6 квітня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Пропозиції були передані протягом ночі проти понеділка. Начальник штабу пакистанської армії Асім Мунір провів консультації з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Згідно з пакистанським планом, припинення вогню набуде чинності негайно, що автоматично призведе до відкриття Ормузької протоки. Після цього сторони матимуть 15-20 днів для завершення роботи над ширшим врегулюванням. Угоду попередньо назвали "Ісламабадською": вона включатиме регіональні рамки щодо судноплавства через Ормузьку протоку, а фінальні переговори заплановані безпосередньо в пакистанській столиці.

Остаточна мирна угода передбачатиме зобов'язання Ірану відмовитися від прагнення до ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів. Утім два пакистанських джерела зазначили, що Іран поки не взяв на себе жодних зобов'язань.

Раніше Axios повідомляло, що США, Іран і група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може стати першим кроком до остаточного завершення війни.

Нагадаємо, 5 квітня Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка. За даними американської розвідки, Іран навряд чи піде на це добровільно, оскільки контроль над протокою залишається його єдиним реальним козирем у переговорах.

