Матеріали:
США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я – ЗМІ

06 квітня 2026, 08:08
США та Іран за посередництва країн регіону ведуть переговори щодо можливого тимчасового припинення вогню, однак швидке досягнення домовленості виглядає малоймовірним.

Як повідомляє Axios, діалог відбувається за участю США, Ірану, а також посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини. За інформацією джерел, сторони розглядають двофазну угоду, яка може розпочатися з 45-денного перемир’я.

Перший етап передбачає припинення бойових дій із можливістю продовження цього режиму, якщо переговори потребуватимуть більше часу. Другий етап має включати повноцінну угоду про завершення війни.

Водночас ситуація залишається напруженою. 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку — стратегічно важливий маршрут транспортування нафти.

Джерела зазначають, що шанси досягти навіть часткової угоди в найближчі 48 годин невеликі, але переговори залишаються єдиною можливістю уникнути різкої ескалації конфлікту. За даними ЗМІ, план масштабної американо-ізраїльської операції проти енергетичних об’єктів Ірану вже підготовлений.

Переговори також включають прямі контакти між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі через текстові повідомлення.

Ключовими питаннями залишаються відкриття Ормузької протоки та проблема високозбагаченого урану Ірану. За словами посередників, Тегеран розглядає ці теми як головні важелі впливу і навряд чи погодиться на повні поступки в межах лише тимчасового перемир’я.

Країни регіону побоюються, що у разі ударів США та Ізраїлю відповідь Ірану може бути спрямована на нафтову та водну інфраструктуру держав Перської затоки, що може мати серйозні економічні та безпекові наслідки.

Американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відновити вільне судноплавство через Ормузьку протоку, оскільки контроль над нею залишається його ключовим інструментом у переговорах зі США.

Останні матеріали

Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Бізнес & Фінанси
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Політика
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 15:38
Більше публікацій

