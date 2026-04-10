Трамп не задоволений союзниками по НАТО через війну в Ірані – The Times

Президент США вимагає негайних військових дій в Ормузькій протоці, називаючи альянс "паперовим тигром".

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Велику Британію про те, що вона, разом з іншими членами НАТО, пройде аудит, за результатами якого буде вирішено, хто заслуговує на покарання за "розчарування" американського президента під час війни в Ірані.

Про це пише The Times.

Велика Британія, разом із союзниками по НАТО, стикається з тиском у питанні посилення військової підтримки для забезпечення безпеки Ормузької протоки; для країн, які не нададуть допомогу, передбачені наслідки. Повідомляється, що зростаючий тиск з боку Вашингтона відбувається на тлі найжорсткішої критики на адресу Трампа з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Нещодавно він заявив, що "ситий по горло" тим, як дії американського лідера сприяють зростанню рахунків за електроенергію для домогосподарств і бізнесу.