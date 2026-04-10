Трамп не задоволений союзниками по НАТО через війну в Ірані – The Times
10 квітня 2026, 08:55
Президент США вимагає негайних військових дій в Ормузькій протоці, називаючи альянс "паперовим тигром".
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Велику Британію про те, що вона, разом з іншими членами НАТО, пройде аудит, за результатами якого буде вирішено, хто заслуговує на покарання за "розчарування" американського президента під час війни в Ірані.
Про це пише The Times.
Велика Британія, разом із союзниками по НАТО, стикається з тиском у питанні посилення військової підтримки для забезпечення безпеки Ормузької протоки; для країн, які не нададуть допомогу, передбачені наслідки. Повідомляється, що зростаючий тиск з боку Вашингтона відбувається на тлі найжорсткішої критики на адресу Трампа з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Нещодавно він заявив, що "ситий по горло" тим, як дії американського лідера сприяють зростанню рахунків за електроенергію для домогосподарств і бізнесу.
ЗМІ пишуть, що зовсім недавно лідери двох країн обговорили по телефону "необхідність практичного плану щодо якнайшвидшого відновлення судноплавства" через протоку. Плани Трампа щодо покарання та заохочення членів НАТО перебувають на стадії обговорення, але одним із варіантів є виведення американських військ із країн, визнаних недостатньо лояльними, що завдасть приймаючій стороні як військового, так і економічного удару.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поінформував дипломатів, що простої політичної підтримки буде недостатньо і що Трамп вимагає конкретних військових зобов'язань протягом найближчих кількох днів, прагнучи відновити довоєнний рівень експорту нафти з Перської затоки. Джерело, яке брало участь у дискусіях, пояснило, що США планують провести аудит внеску кожного члена у військові зусилля, перш ніж вирішити, на кого чекає "розплата".
Адміністрація Трампа прагне відреагувати на зростаюче невдоволення президента західним альянсом, який він назвав "паперовим тигром". Лише нещодавно він висловлював свої претензії до НАТО, назвавши реакцію союзників "дуже розчаровуючою", і додав, що єдиний спосіб змусити членів альянсу "щось зрозуміти" – це чинити на них тиск.
На запитання про аудит Білий дім послався на коментарі держсекретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня зауважив: "Навіщо ми в НАТО? Ви повинні поставити це запитання. Навіщо ми надсилаємо трильйони доларів і розміщуємо всі ці американські сили в регіоні, якщо у скрутну хвилину нам не дозволяють використовувати ці бази?"