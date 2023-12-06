Трамп обіцяє не бути диктатором у разі перемоги на виборах – Reuters

Втім, не все так однозначно. Є виняток.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому.



Про це повідомляє Reuters.

Під час телевізійного заходу Fox News в Айові, Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі переобрання на посаду президента, окрім "першого дня", який він використає для того, щоб закрити південний кордон з Мексикою й розширити буріння нафтових свердловин.



Як пише видання, Трамп, який прагне другого терміну в Білому дому, часто також обіцяє "відплату" політичним опонентам. Цільовими групами є чинний президент США Джо Байден, прокурори, які звинувачували його в злочинах, а також Міністерство юстиції.

Після завершення заходу, керівник виборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес заявила: "Дональд Трамп говорив нам, що саме він буде робити, якщо його переоберуть, і сьогодні ввечері він сказав, що стане диктатором у перший же день. Американці повинні йому вірити".