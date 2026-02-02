Трамп обіцяє врятувати ООН від фінансового краху через борги членів

При цьому Трамп не уточнив, чи планують США погасити власні мільярдні борги перед ООН.

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатний розв’язати фінансові труднощі Організації Об’єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни сплачувати свої внески.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю Politico.

Трамп зазначив, що не знав про заборгованість США перед ООН, проте впевнений у своїй здатності "дуже легко розв’язати проблему".

"Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин", – заявив колишній президент.

При цьому Трамп не уточнив, чи планують США погасити власні мільярдні борги перед ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив держави-члени, що організація опинилася на межі "неминучого фінансового краху" через невиплачені внески. Він також зазначив, що проблема посилюється правилом, яке змушує повертати невикористані кошти.