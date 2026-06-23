Трамп приватно порадив Зеленському діяти "сміливіше" щодо росії

Американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп прямі удари України по території рф.

Президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив Зеленському діяти "сміливіше" щодо росії.

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За даними джерел видання, Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення росії до конструктивних переговорів. "Трамп каже, що насправді не вірить, що путін щось зробить без тиску", – додав чиновник, знайомий з подробицями недавньої зустрічі Трампа та Зеленського.

Американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп прямі удари України по території рф, однак зазначили, що президент вважає силу ключовим фактором. "Президент вірить у мир, який можна досягти силою", – заявив виданню один із американських чиновників.

Повідомлення з'явилося на тлі активізації зусиль України щодо організації зустрічі Зеленського з путіним. Остання зустріч Зеленського з Трампом відбулася на полях саміту G7 16 червня та тривала близько сорока хвилин, президент України назвав той саміт "позитивним для України".