ПОЛІТИКА

Трамп спростував обіцянку $20 млрд Угорщині

10 грудня 2025, 08:28
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
У листопаді Орбан сказав, що Угорщина матиме декілька механізмів для покращення своїх фінансів відповідно до угоди зі США, яка передбачає фінансування на суму до 20 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп не досягли згоди щодо запропонованої фінансової допомоги у розмірі 20 мільярдів доларів, але зобов'язалися розпочати переговори про нову форму фінансового співробітництва.

Як пише Reuters, про це у вівторок повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Угорська влада подавала угоду як альтернативу фінансуванню з боку ЄС, яке залишається замороженим через суперечку щодо реформ уряду Віктора Орбана в галузі верховенства права.

Але в інтервʼю Politico, опублікованому у понеділок ввечері, президент США Дональд Трамп сказав, що "не обіцяв" Орбану 20 мільярдів доларів фінансування, "але він, безумовно, просив про це".

Глава МЗС Угорщини після цього був змушений визнати, що на зустрічі між Трампом і Орбаном "фактично не було досягнуто жодної угоди про 20 мільярдів доларів", додавши, що ніхто цього нібито і не заявляв.

"Однак вони домовилися, що ми почнемо консультації щодо нового типу фінансового співробітництва, його можливих форм та механізму, який міг би забезпечити фінансовий захист", – додав Сійярто.

