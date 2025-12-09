Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посол Естонії в Казахстані подав у відставку після поради президенту не згадувати про Україну

09 грудня 2025, 22:04
Посол Естонії в Казахстані подав у відставку після поради президенту не згадувати про Україну
Фото: Scanpix / Postimees
Під час візиту з промови Каріса зникли чіткі позиції Естонії щодо агресії росії проти України.

Посол Естонії в Казахстані Яап Ора подав у відставку після суперечки, що виникла під час державного візиту президента Алара Каріса до Казахстану. Причиною стало те, що дипломат порадив главі держави не акцентувати увагу на естонській позиції щодо підтримки України.

Про це повідомляє ERR.

Візит президента Каріса до Нур-Султана відбувся наприкінці листопада на запрошення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Що сталося?

За даними естонських ЗМІ, під час візиту з промови Каріса зникли чіткі позиції Естонії щодо агресії росії проти України.

Повідомляється, що посол Яап Ора під час однієї з вечерь рекомендував президенту та його зовнішньополітичному раднику Маргусу Кользі «пом'якшити» теми, що стосуються України. У результаті президент Каріс вирішив переписати свій виступ, зробивши його більш невизначеним.

Після повернення делегації до Таллінна в Міністерстві закордонних справ Естонії розпочалося обговорення цього інциденту.

Заява МЗС

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило наявність непорозуміння щодо чіткості висловлених під час візиту естонських послань:

"Міністерство закордонних справ робить висновки з кожного візиту і усвідомлює, що в даному випадку виникло непорозуміння щодо того, чи були всі естонські послання під час візиту президента висловлені досить чітко".

Щоб «знизити напруженість у цей складний час», посол Яап Ора ухвалив рішення залишити дипломатичну службу за власним бажанням з наступного року.

