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Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир'я

26 червня 2026, 19:31
Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир'я
Facebook / The White House
США збили три з чотирьох дронів, один влучив у вантажне судно.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що Іран атакував судна в Ормузькій протоці, чим порушив домовленості щодо припинення вогню.

Про це Трамп написав у Truth Social.

За словами президента, Іран запустив щонайменше чотири безпілотники проти суден, що перетинали протоку. США збили три дрони, а один влучив у верхню палубу великого та дорогого вантажного судна. Попри отримані пошкодження, корабель зміг продовжити свій шлях.

"Очевидно, що це безглузде порушення нашої Угоди про припинення вогню", – заявив Трамп.

Нагадаємо, ситуація навколо стратегічного морського шляху залишається напруженою. Нещодавно Іран атакував цивільне судно під прапором Сінгапуру. Поблизу узбережжя Оману вантажний корабель уразив "невідомий снаряд", пошкодивши місток судна. Тегеран заявив, що не гарантуватиме безпеку кораблям, які не використовують затверджений ним північний маршрут. Інцидент стався попри те, що за кілька днів до цього Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для міжнародної торгівлі.

СШАІранДональд ТрампОрмузька протока

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