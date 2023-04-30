Це не завжди люди, які говорять лише після путіна – Меркель

Німецька екс-канцлерка вважає, що зробила достатньо, аби цієї війни не сталося. Вона також закликала "не звужувати думки" щодо врегулювання агресії.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала до відкритих дебатів щодо врегулювання російської агресії проти України.

Про це повідомляє Welt.

Відповідну заяву екс-канцлер зробила на Лейпцизькому книжковому ярмарку. На питання про завершення війни в України вона заявила, що не потрібно "надто звужували свої думки", натякаючи на переговори. Вона виправдала політиків, які закликають до дискусій щодо переговорів.

"Це не завжди люди, які говорять по-путінськи", - сказала Меркель.

Колишня канцлерка Німеччини також заявила, що її дружні стосунки з росією пов'язані з дешевим газом, який Берлін був вимушений купувати.

"Я б краще воліла, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми робили раніше, та Нідерландів. Але їх уже не було. Питання для нас було: дорожчий СПГ - на третину дорожчий - чи дешевший російський газ", - додала політик.

Меркель запевнила, що зробила достатньо, аби війни в Україні не було, і "той факт, що це не вдалося, не є доказом того, що це було неправильно".