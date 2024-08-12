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ПОЛІТИКА

Ціни на природний газ у Європі зростають через невизначеність постачання російськими трубопроводами

12 серпня 2024, 13:42
Ціни на природний газ у Європі зростають через невизначеність постачання російськими трубопроводами
Фото: УНН
Бої у Курській області призвели до того, що росія втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа".

Ціни на природний газ у Європі тримаються на найвищому рівні з грудня 2023 року через побоювання з приводу постачання російськими трубопроводами, що стимулює зростання імпорту морем.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 2% до 41,2 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Зростання спостерігалося два останні тижні.

Як зазначає агентство, російський газ продовжує надходити через пункт Суджа на кордоні, навіть після того, як українські війська здійснили несподівану атаку минулого тижня. Крім того, Україна заявила 11 серпня, що російські війська влаштували пожежу на території окупованої Запорізької атомної електростанції, хоча рівень радіації на об'єкті, мабуть, нормальний.

Підвищені ціни на газ у вирішальний сезон накопичення запасів, ймовірно, перенаправлять більше зрідженого природного газу до регіону США, головного постачальника палива до Європи. Імпорт ЗПГ до Європи впав у липні, в той час як Азія отримала найбільше місячних обсягів із США з 2021 року, показують дані відстеження судів, зібрані Bloomberg.

За даними S&P Global Commodity Insights, зниження попиту на ЗПГ в Азії цього місяця (частково через зниження температури) та зростання геополітичного ризику на Близькому Сході впливає на прибутковість маршрутів транспортування ЗПГ, "відкриваючи потенціал для перенаправлення більшої кількості вантажів із США до Європи".

Проте конкуренція за ЗПГ з Азією залишається жорсткою, як показав минулий місяць, наскільки швидко потік палива до Європи може вичерпатися. Хвилі тепла, особливо в Азії, допомогли стимулювати попит у регіоні.

Нагадаємо, бої у Курській області призвели до того, що росія втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа". Це єдина точка входу до газотранспортної системи України, за якою російський газ транзитом постачається до Європи. Контракт на транзит спливає наприкінці 2024 року.

Раніше повідомлялось, що цього літа європейські трейдери використовують лише малу частину величезних можливостей щодо зберігання запасів природного газу в Україні після російських атак, які збільшили ризики та позбавили охоплену війною країну мізерних доходів.

КурськЄвропагаз

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