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Туреччина обговорює з ЄС купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon – Reuters

23 листопада 2023, 15:57
Туреччина обговорює з ЄС купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon – Reuters
Перемовини тривають з Великою Британією та Іспанією.

Туреччина почала обговорювати з Європою купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, розуміючи, що її запит на винищувачі F-16 від Сполучених Штатів можуть не задовольнити.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело у турецькому міністерстві оборони.

Міністр оборони Яшар Гюлер минулого тижня заявив, що Туреччина веде переговори про купівлю літаків з Великобританією та Іспанією, водночас Німеччина заперечувала проти цієї ідеї.

Гюлер вів переговори з цього питання зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом в Анкарі в четвер. Анкара хоче придбати найдосконалішу, нещодавно побудовану версію Eurofighter.

У жовтні 2021 року Туреччина, яка є членом НАТО, зробила запит на придбання 40 винищувачів F-16 від Lockheed Martin Corp і 79 комплектів для модернізації актуальних військових літаків.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує продаж Анкарі винищувачів вартістю 20 мільярдів доларів. Однак у Конгресі США виступили проти цього через затримку Туреччиною розширення НАТО та ситуації щодо дотримання прав людини у країні.

Туреччинавійна в Україніросія окупантивинищувачі

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