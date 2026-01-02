У 2025 році росія окупувала ще майже 1% території України

А загальна площа захоплених територій України сягнула понад 116 тисяч квадратних кілометрів.

За даними аналітичного проєкту DeepState, протягом 2025 року Російська Федерація окупувала 4336 квадратних кілометрів української території.

Про це йдеться у звіті DeepState.

Як зазначають аналітики, це становить приблизно 0,72% від загальної площі України. Загалом же з 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року приріст окупованих територій склав 7463 км², або 1,28% території держави.

"У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил оборони України", - наголошують у DeepState.

Рівень окупації за областями (станом на 2025 рік):

Дніпропетровська - 0,6% (+0,6% за рік)

Сумська - 1,0% (+1,0%)

Харківська - 4,7% (+1,3%)

Херсонська - 72% (без змін)

Запорізька - 74,8% (+2,1%)

Донецька - 78,1% (+10,6%)

Луганська - 99,6% (+0,6%)

Динаміка окупації за три роки (порівняно з 2022 роком):

Дніпропетровська: 0% → 0,6% Сумська: 0% → 1,0% Харківська: 1,9% → 4,7% Херсонська: 72% → 72% Запорізька: 72,8% → 74,8% Донецька: 56,7% → 78,1% Луганська: 97,9% → 99,6% За оцінками DeepState, загальна площа тимчасово окупованих територій України становить 116 165 км², що дорівнює 19,25% всієї території країни: фактично кожен п’ятий квадратний кілометр.

Автономна Республіка Крим залишається на 100% окупованою. Водночас частка тимчасово окупованої території Кінбурнської коси у Миколаївській області не має суттєвого впливу на загальні статистичні показники.