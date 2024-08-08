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У Bild спрогнозували, чи стануть бої у Курській області поворотним моментом війни

08 серпня 2024, 12:35
У Bild спрогнозували, чи стануть бої у Курській області поворотним моментом війни
фото: губернатора Курської області
Після перетину кордону ЗСУ наступають углиб ворожої території.
Наступ Збройних сил України у Курській області не стане поворотним моментом війни.
 
Про це пишуть оглядачі Bild Юліан Репке та Філіп П'ятов.
 
У виданні нагадали, що 7 серпня українські війська перейшли держкордон з рф і наступають углиб ворожої території у Курській області. Кадри з місця боїв свідчать про важкі загальновійськові битви в районі міста Суджа із застосуванням бронетехніки та авіації. Як зазначається вже ввечері того ж дня понад 40 російських солдатів здалися в полон. При цьому ЗСУ втратили при наступі лише три німецькі БМП Marder. 
 
"Просування на російську територію не є поворотним моментом у війні. Останнім часом в українців виникли серйозні проблеми із обороною лінії фронту. На кількох ділянках передовий росіяни досягли повільних, але стійких успіхів. Прибуття західних винищувачів F-16 в Україну експерти назвали "запізнілим"" - наголошують оглядачі.
війна в УкраїніКурськросія окупанти

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