У Bild спрогнозували, чи стануть бої у Курській області поворотним моментом війни

Після перетину кордону ЗСУ наступають углиб ворожої території.

Наступ Збройних сил України у Курській області не стане поворотним моментом війни.

Про це пишуть оглядачі Bild Юліан Репке та Філіп П'ятов.

У виданні нагадали, що 7 серпня українські війська перейшли держкордон з рф і наступають углиб ворожої території у Курській області. Кадри з місця боїв свідчать про важкі загальновійськові битви в районі міста Суджа із застосуванням бронетехніки та авіації. Як зазначається вже ввечері того ж дня понад 40 російських солдатів здалися в полон. При цьому ЗСУ втратили при наступі лише три німецькі БМП Marder.

"Просування на російську територію не є поворотним моментом у війні. Останнім часом в українців виникли серйозні проблеми із обороною лінії фронту. На кількох ділянках передовий росіяни досягли повільних, але стійких успіхів. Прибуття західних винищувачів F-16 в Україну експерти назвали "запізнілим"" - наголошують оглядачі.