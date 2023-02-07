У Британії поширюються фейкові листи, в яких розшукуються призовники

Відповідні листи почали приходити британцям, які прихистили у себе українців. У них- вимога надати персональні дані біженців. При чому йдеться лише про чоловіків призовного віку.

Як повідомляє Reuters, у листі від 30 січня 2023 року, який отримують британці, використовується логотип Департаменту у справах громад та місцевого самоврядування Великої Британії (DLUHC) і стоїть нібито підпис його керівника Майкла Гоува.

Повідомлення адресоване приймаючим сім'ям – від них вимагається поділитися особистою інформацією про українських біженців. Нібито відповідно до запитів посольства України у Великій Британії одержувач повинен передати особисті дані будь-яких українських гостей чоловічої статі та старших 18 років. У листі також зазначається, що біженцям необхідно відвідати посольство для уточнення персональних даних.



У відповідь на це, в департаменті заявили, що лист є підробкою. Текст також містить орфографічні та граматичні помилки та неправильну електронну адресу.

"Нам відомо про фальшиві листи до господарів Homes for Ukraine, які поширюються в соціальних мережах. Це не з департаменту. Для отримання додаткової інформації про те, як ми зберігаємо та збираємо дані, відвідайте сайт", – йдеться у Twitter департаменту.

Нагадаємо, аналогічні фальшивки раніше поширювалися у Польщі.