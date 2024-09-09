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У британській розвідці показали фото руйнувань після удару по авіабазі "Маринівка" 22 серпня

09 вересня 2024, 15:33
У британській розвідці показали фото руйнувань після удару по авіабазі
Удар призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.
Міноборони Великої Британії показало наслідки удару українських Сил оборони по авіабазі у Волгоградській області рф 22 серпня.
 
Про це ідеться в повідомленні британського Міноборони в соцмережі X (Twitter).
 
Український удар по авіабазі "Маринівка" призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.
 
"Результатом удару стало: 4 зруйнованих укриття для літаків, 3 пошкоджених укриття для літаків, зруйнований обтічник, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення", - наголошується в повідомленні.
 
Також Міноборони Великої Британії показало супутникові знімки, на яких видно руйнування на авіабазі після удару.
 
Нагадаємо, в ніч на 22 серпня під українською атакою опинилася авіабаза "Маринівка" в місті Калач-на-Дону Волгоградської області, було вражено склади з керованими авіаційними бомбами і паливом.
британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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