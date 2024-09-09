У британській розвідці показали фото руйнувань після удару по авіабазі "Маринівка" 22 серпня

Удар призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.

Міноборони Великої Британії показало наслідки удару українських Сил оборони по авіабазі у Волгоградській області рф 22 серпня.

Про це ідеться в повідомленні британського Міноборони в соцмережі X (Twitter).

Український удар по авіабазі "Маринівка" призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.

"Результатом удару стало: 4 зруйнованих укриття для літаків, 3 пошкоджених укриття для літаків, зруйнований обтічник, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення", - наголошується в повідомленні.

Також Міноборони Великої Британії показало супутникові знімки, на яких видно руйнування на авіабазі після удару.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня під українською атакою опинилася авіабаза "Маринівка" в місті Калач-на-Дону Волгоградської області, було вражено склади з керованими авіаційними бомбами і паливом.