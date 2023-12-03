У Червоному морі атакували есмінець та кормеційні кораблі США – AP

Водночас хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем.

У Червоні морі американський військовий есмінець USS Carney і кілька комерційних кораблів зазнали нападу.

Про це A ssociated Press повідомили у Міністерстві оборони США.

Пізніше хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

Видання зазначає, що ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та Хамасу.

“Ми отримали повідомлення про атаки на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію щойно вона стане доступною”, − зазначили у Пентагоні.