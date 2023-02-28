У Данії почали розслідування щодо компанії Rockwool, яка могла постачати матеріали для Міноборони рф
Один із найбільших світових виробників ізоляції, компанія Rockwool, перебуває під розслідуванням у зв'язку з порушенням санкцій Європейського Союзу, після повідомлення ЗМІ про те, що продукція використовувалася у російській військовій техніці.
Про це повідомляє Reuters.
У звіті , опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проектах на замовлення Міністерства оборони росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.
"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.
Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого.