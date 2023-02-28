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У Данії почали розслідування щодо компанії Rockwool, яка могла постачати матеріали для Міноборони рф

28 лютого 2023, 14:10
У Данії почали розслідування щодо компанії Rockwool, яка могла постачати матеріали для Міноборони рф
Фото: з вільного доступу
Після вторгнення росії в Україну рік тому компанія заявила, що продовжить вести бізнес у росії, де має чотири заводи і 1200 співробітників.

Один із найбільших світових виробників ізоляції, компанія Rockwool, перебуває під розслідуванням у зв'язку з порушенням санкцій Європейського Союзу, після повідомлення ЗМІ про те, що продукція використовувалася у російській військовій техніці.

Про це повідомляє Reuters.

У звіті , опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проектах на замовлення Міністерства оборони росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.

"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.

Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого.

 

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