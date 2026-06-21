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У Франції частково заборонили пити алкоголь

21 червня 2026, 16:19
У Франції частково заборонили пити алкоголь
Фото: з вільного доступу
Причина – аномальна спека.
Температура повітря в Європі досягла рекордного рівня. Через аномальну спеку у Франції частково заборонили вживати алкоголь.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними агентства, у 35 з 96 департаментів Франції фіксують підвищення температури повітря до 40 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах температура може досягти 41 градуса тепла.
 
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню видав заборону на вживання алкоголю під час щорічного фестивалю Fete de la Musique та на інших публічних заходах. Столична влада Парижа дозволила міським паркам працювати цілодобово, щоб люди могли дихати свіжим повітрям уночі. Як стверджує Reuters, аномальну спеку фіксують й у більшій частині Німеччини. Там температура сягнула 38 градусів за Цельсієм.
 
На площі Пласа-де-Колон у Мадриді федерація з футболу вирішила закрити фан-зону гігантськими екранами, щоб вберегти вболівальників від спеки. Тепер вони будуть змушені дивиться матч чемпіонату світу Іспанії проти Саудівської Аравії в іншому місці.
 
Як зазначають науковці, спека в Європі пов’язана зі зміною клімату. За їхніми словами, високі температури можуть спричинити надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я та економічні втрати впродовж літа.

 

Франціяспека

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