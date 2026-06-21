У Франції частково заборонили пити алкоголь

Причина – аномальна спека.

Температура повітря в Європі досягла рекордного рівня. Через аномальну спеку у Франції частково заборонили вживати алкоголь.

За даними агентства, у 35 з 96 департаментів Франції фіксують підвищення температури повітря до 40 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах температура може досягти 41 градуса тепла.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню видав заборону на вживання алкоголю під час щорічного фестивалю Fete de la Musique та на інших публічних заходах. Столична влада Парижа дозволила міським паркам працювати цілодобово, щоб люди могли дихати свіжим повітрям уночі. Як стверджує Reuters, аномальну спеку фіксують й у більшій частині Німеччини. Там температура сягнула 38 градусів за Цельсієм.