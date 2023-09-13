У Хорватії заявили, що вже більше року експортують українське зерно через порт

За цей час вдалося вивезти близько 100 тисяч тонн української продукції.

Україна експортує зерно через хорватський порт Рієка вже більше року.

Про це заявив керівника зернового термінала порту Рієка Маріно Кларич, повідомляє The Guardian.

За словами чиновника, українське зерно з порту на півночі Хорватії почали експортувати у травні 2022 року. До Хорватії зерно їде залізницею через Угорщину.

Кларич зазначив, що за понад рік Україні вдалося експортувати через хорватський порт 100 тисяч тонн кукурудзи та пшениці. Це лише частина того, що виробляє Україна.

Станом на сьогодні потужність порту Рієка становить мільйон тонн зерна. Але чиновники намагаються розширити експортні потужності.

Нагадаємо, у липні росія вийшла з "зернової угоди". Після цього експорт української продукції Чорним морем фактично припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

У Єврокомісії внесли пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина.