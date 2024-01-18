Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У КНДР до 12 років каторжних робіт засудили підлітків, які дивилися південнокорейську драму

18 січня 2024, 15:57
У КНДР до 12 років каторжних робіт засудили підлітків, які дивилися південнокорейську драму
Фото: з відкритих джерел
Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі.

Північна Корея публічно засудила двох підлітків до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських драм.

Про це пише BBC з посиланням на отримане відео.

На кадрах, які, схоже, були зняті у 2022 році, видно двох 16-річних хлопців у наручниках на очах у сотень студентів на відкритому стадіоні.

На ньому також видно, як офіцери в уніформі докоряють хлопцям за те, що вони не “глибоко розмірковували над своїми помилками”.

Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі. Попри це деякі готові ризикнути суворим покаранням, щоб отримати доступ до K-драм, які мають величезну світову аудиторію. Північна Корея забороняє витік фотографій, відео та інших доказів з життя в країни в зовнішній світ.

Відео BBC надав науково-дослідний інститут South and North Development (Sand), який працює з перебіжчиками з Півночі.Це свідчить про те, що влада суворіше реагує на такі випадки. Повідомляється, що відео було поширено у Північній Кореї для ідеологічної освіти та попередження громадян не дивитися “декадентські записи”. На відео є диктор, який повторює державну пропаганду.

Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм всього 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє”, − додається в ньому.

Жителі Північної Кореї почали відчувати смак південнокорейських розваг у 2000-х роках, у роки "сонячної політики" Півдня, яка передбачала безумовну економічну та гуманітарну допомогу Півночі. Сеул припинив цю політику в 2010 році, заявивши, що допомога не досягла звичайних жителів Північної Кореї, для яких вона була призначена, і не призвела до "позитивних змін" у поведінці Пхеньяна. Але південнокорейські розваги продовжують досягати Північної Кореї через Китай.

Офіцери також назвали хлопців і розкрили їхні адреси.

У минулому неповнолітніх, які таким чином порушували закон, відправляли до молодіжних трудових таборів, а не за ґрати, і покарання зазвичай становило менше п’яти років. Однак у 2020 році Пхеньян ухвалив закон, згідно з яким перегляд або розповсюдження південнокорейських розваг карається смертю. Свідок розповів ВВС, що його змусили спостерігати за застреленим 22-річним чоловіком. За його словами, чоловіка звинуватили в тому, що він слухав південнокорейську музику та ділився зі своїм другом південними фільмами.

КНДРсудвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється