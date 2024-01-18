У КНДР до 12 років каторжних робіт засудили підлітків, які дивилися південнокорейську драму
Північна Корея публічно засудила двох підлітків до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських драм.
Про це пише BBC з посиланням на отримане відео.
На кадрах, які, схоже, були зняті у 2022 році, видно двох 16-річних хлопців у наручниках на очах у сотень студентів на відкритому стадіоні.
На ньому також видно, як офіцери в уніформі докоряють хлопцям за те, що вони не “глибоко розмірковували над своїми помилками”.
Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі. Попри це деякі готові ризикнути суворим покаранням, щоб отримати доступ до K-драм, які мають величезну світову аудиторію. Північна Корея забороняє витік фотографій, відео та інших доказів з життя в країни в зовнішній світ.
Відео BBC надав науково-дослідний інститут South and North Development (Sand), який працює з перебіжчиками з Півночі.Це свідчить про те, що влада суворіше реагує на такі випадки. Повідомляється, що відео було поширено у Північній Кореї для ідеологічної освіти та попередження громадян не дивитися “декадентські записи”. На відео є диктор, який повторює державну пропаганду.
“Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм всього 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє”, − додається в ньому.
Жителі Північної Кореї почали відчувати смак південнокорейських розваг у 2000-х роках, у роки "сонячної політики" Півдня, яка передбачала безумовну економічну та гуманітарну допомогу Півночі. Сеул припинив цю політику в 2010 році, заявивши, що допомога не досягла звичайних жителів Північної Кореї, для яких вона була призначена, і не призвела до "позитивних змін" у поведінці Пхеньяна. Але південнокорейські розваги продовжують досягати Північної Кореї через Китай.
Офіцери також назвали хлопців і розкрили їхні адреси.
У минулому неповнолітніх, які таким чином порушували закон, відправляли до молодіжних трудових таборів, а не за ґрати, і покарання зазвичай становило менше п’яти років. Однак у 2020 році Пхеньян ухвалив закон, згідно з яким перегляд або розповсюдження південнокорейських розваг карається смертю. Свідок розповів ВВС, що його змусили спостерігати за застреленим 22-річним чоловіком. За його словами, чоловіка звинуватили в тому, що він слухав південнокорейську музику та ділився зі своїм другом південними фільмами.