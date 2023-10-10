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У Латвії рівень антипатії до росії зріс до рекордних показників

10 жовтня 2023, 10:35
У Латвії рівень антипатії до росії зріс до рекордних показників
Фото: gorod.lv
Водночас зріc рівень симпатії до ЄС.

Рівень антипатії жителів Латвії до росії влітку 2023 року піднявся до найбільшого показника за час проведення опитувань - 73%.

Про це повідомив керівник Латвійського Центру дослідження громадської думки (SKDS) Арніс Кактіньш, слова якого цитує Укрінформ.

Згідно з його даними, у 2022 році росії симпатизували 20% опитаних, два роки тому їх було 48%. Негативне ставлення до росії виражали у 2021-му лише 37% респондентів, а у 2023 року - вже 73% опитаних.

"Водночас рівень симпатії жителів Латвії до Європейського Союзу цього року також установив новий рекорд - до ЄС добре ставляться 75% громадян порівняно з 66% у 2022 році. Негативне ставлення до ЄС цього року висловили лише 16% мешканців Латвії", - розповів Кактіньш.

Водночас за рік підтримка США зменшилася на 1% - у 2023-му вона становила 50%, тоді як у 2022 році підтримку висловили 51% жителів Латвії. Своєю чергою 36% респондентів заявили, що ставляться до США негативно.

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