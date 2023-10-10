У Латвії рівень антипатії до росії зріс до рекордних показників

Водночас зріc рівень симпатії до ЄС.

Рівень антипатії жителів Латвії до росії влітку 2023 року піднявся до найбільшого показника за час проведення опитувань - 73%.



Про це повідомив керівник Латвійського Центру дослідження громадської думки (SKDS) Арніс Кактіньш, слова якого цитує Укрінформ.

Згідно з його даними, у 2022 році росії симпатизували 20% опитаних, два роки тому їх було 48%. Негативне ставлення до росії виражали у 2021-му лише 37% респондентів, а у 2023 року - вже 73% опитаних.



"Водночас рівень симпатії жителів Латвії до Європейського Союзу цього року також установив новий рекорд - до ЄС добре ставляться 75% громадян порівняно з 66% у 2022 році. Негативне ставлення до ЄС цього року висловили лише 16% мешканців Латвії", - розповів Кактіньш.

Водночас за рік підтримка США зменшилася на 1% - у 2023-му вона становила 50%, тоді як у 2022 році підтримку висловили 51% жителів Латвії. Своєю чергою 36% респондентів заявили, що ставляться до США негативно.