У МЗС заявили, що крадене українське зерно ввозили не лише до Ізраїлю

крадене зерно зараз перевозять кілька суден, одне прямує до Єгипту, а інше — до Алжиру.

Вантажі із зерном, яке росіяни викрали з тимчасово окупованих територій України, приймав не лише Ізраїль, а ще низка країн.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час онлайн-зустрічі із журналістами.

За його словами, такі вантажі надходили до Туреччини, Єгипту, Алжиру та інших країн.

"Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам'яті. Наше повідомлення дуже чітке. Ми це бачимо і будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю", – каже Тихий.