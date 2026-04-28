У МЗС заявили, що крадене українське зерно ввозили не лише до Ізраїлю
28 квітня 2026, 16:53
Вантажі із зерном, яке росіяни викрали з тимчасово окупованих територій України, приймав не лише Ізраїль, а ще низка країн.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час онлайн-зустрічі із журналістами.
За його словами, такі вантажі надходили до Туреччини, Єгипту, Алжиру та інших країн.
"Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам'яті. Наше повідомлення дуже чітке. Ми це бачимо і будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю", – каже Тихий.
Він додав, що крадене зерно зараз перевозять кілька суден, одне прямує до Єгипту, а інше — до Алжиру.
Зазначимо, 28 квітня до Міністерства закордонних справ України запросили надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, якому вручили ноту протесту за імпорт краденого росією зерна.
А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет щодо причетних до оборудок із краденим українським зерном. Санкції скоординують і з європейськими партнерами.