У Ормузькій протоці обстріляли торговельні судна після заяви Трампа

Новий інцидент стався одразу після оголошення США про продовження режиму припинення вогню.

Щонайменше три контейнеровози 22 квітня потрапили під обстріл в Ормузькій протоці, повідомили джерела з морської безпеки та британська служба United Kingdom Maritime Trade Operations. За їхніми даними, екіпажі не постраждали, однак одне судно зазнало пошкоджень. Інцидент стався за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про безстрокове продовження припинення вогню з Іраном для продовження мирних переговорів.

За інформацією Reuters, найбільших ушкоджень зазнало контейнерне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на північний схід від Оману. Його місток був пошкоджений вогнем зі стрілецької зброї та реактивними гранатами. UKMTO повідомила, що капітан цього судна заявив про наближення катера Корпусу вартових ісламської революції, після чого по судну відкрили вогонь. Ще два контейнеровози – під прапорами Панами та Ліберії – також були обстріляні поблизу Ірану, але пошкоджень не зазнали.

Трамп раніше того ж дня заявив, що Вашингтон погодився продовжити перемир’я на прохання пакистанських посередників, аби дати час для подальших переговорів. Водночас він наголосив, що США не зніматимуть морську блокаду іранських портів. Reuters зазначає, що на момент оголошення було незрозуміло, чи погоджуються з таким продовженням Іран та Ізраїль, а в Тегерані перші реакції були скептичними.

Обстріл суден відбувся на тлі різкого загострення ситуації в регіоні. За даними Reuters, Іран раніше вже запровадив обмеження для судноплавства в протоці - спочатку у відповідь на американо-ізраїльські бомбардування, а згодом і через морську блокаду його портів. Ормузька протока є одним із ключових вузлів світової енергетичної торгівлі: до початку війни наприкінці лютого через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Окремо Reuters раніше повідомляв, що через стрілянину, захоплення суден та зростання ризиків рух через Ормузьку протоку вже майже завмер. Це означає, що новий обстріл може ще більше ускладнити як переговорний процес, так і безпеку глобальних морських перевезень у Перській затоці.