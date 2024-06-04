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У Польщі заарештували вже 18 людей через підозри у плануванні диверсій на користь рф

04 червня 2024, 15:07
У Польщі заарештували вже 18 людей через підозри у плануванні диверсій на користь рф
Джерело: armyinform
Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента Зеленського.

У Польщі загалом заарештували 18 людей за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій, повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни. 

Про це пише The Guardian із посиланням на Reuters.

Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

Десять із них (їх затримували з грудня) брали безпосередню участь у плануванні різноманітних диверсій у всій Польщі.

Польська влада пов’язує деякі нещодавні підпали або спроби підпалу з агентами, спонсорованими росією. За інформацією агентства внутрішньої безпеки, серед арештованих за останні місяці є громадяни Польщі, білорусі та України.

Польська прокуратура заявила, що в квітні затримали поляка, який, як стверджується, був готовий шпигувати на користь російської військової розвідки для ймовірної змови з метою вбивства Зеленського.

Міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк зазначив, що можливі диверсії були частиною ширшого плану, включно з кібератаками, спрямуванням мігрантів у білорусь для перетину кордону з Польщею та загрозою безпеці Польщі.

Ми не сумніваємося, що за вказівкою іноземної держави, росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров’ю та майну польських громадян”, – сказав урядовець.

Польщадиверсантивійна в Україніросія окупанти

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