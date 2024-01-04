У Польщі заявили, що ембарго на українські продукти буде безстроковим

Польський міністр наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

В уряді Польщі заявили, що ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково.

Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр.

За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".

"Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано", – додав Секерський.

Раніше Секерський заявляв, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Нагадаємо, у четвер польські фермери з організації "Ошукане село" з 09:00 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест, попередньо, триватиме до 3 лютого.