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У разі поразки України "у нас буде фронт НАТО на 2500 миль" – американський генерал у відставці

21 лютого 2024, 11:57
У разі поразки України
Кларк наполягає на необхідності допомоги Україні і стверджує, що наданого Заходом озброєння ніколи не було достатньо для перемоги у війні.

Війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії", і без ухвалення додаткової допомоги від США ЗСУ буде вкрай важко втримати позиції. Під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли ми фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є", – розповів Кларк.

Після цього, на його думку, в ЗСУ з відповідним додатковим обладнанням через 12-14 місяців був би шанс десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити, зазначив генерал у відставці, який свого часу воював у В'єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

Кларк попередив – якщо цього не станеться, українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт.

"Вони повинні мати інструменти сучасної війни. Ви не можете очікувати, що вони будуть битися без переваги в повітрі", – зазначив екскомандувач силами НАТО в Європі.

За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії: коли ЗСУ потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї. росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу.

СШАвійна в Україніросія окупантигенерал сша

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