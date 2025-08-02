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У росії вибухом пошкоджено стратегічний газопровід

02 серпня 2025, 16:57
У росії вибухом пошкоджено стратегічний газопровід
Фото: firtka.if.ua
Газопровід Центральна Азія – Центр постачав газ стратегічним об'єктам військово-промислового комплексу.

В суботу, 2 серпня, в росії внаслідок вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід Центральна Азія – Центр, що проходить територією Волгоградської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Газогін, який належить "Газпрому", транспортує природний газ із Туркменістану через Узбекистан і Казахстан до росії. Після повідомлень про вибухи на місце аварії прибули екстрені служби та ремонтні бригади.

За словами місцевих жителів, поблизу села Динамівське Нехаївського району перебувають силовики та фахівці для ліквідації наслідків інциденту.

Пошкоджена магістраль постачає енергію низці об'єктів військово-промислового комплексу рф, зокрема Демихівському машинобудівному заводу, виробничому комплексу РСК "МіГ", а також підприємству "Магнум-К", що виготовляє набої.

Представники російської газотранспортної компанії, яка забезпечує зюройні сили рф, зараз оцінюють збитки.
Транспортування газу по гілці припинене на невизначений термін.

 

росія вибух газопровід

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