Іспанські залізничники страйкують через погіршення безпеки після трагедій

Профспілка вимагає гарантій безпеки на маршрутах та кримінальної відповідальності для винних у недогляді інфраструктури.

Іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк у всьому секторі, вимагаючи гарантій безпеки та надійності залізничної мережі після двох масштабних аварій, у яких загинули десятки людей, включно з трьома машиністами.

Про це повідомляє агентство EFE.

У своїй заяві профспілка наголосила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за безпеку залізничної інфраструктури. Semaf також рекомендувала працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через психологічне навантаження після трагедій, повідомляти про це керівництво.

Крім того, машиністи всіх залізничних компаній вимагатимуть офіційних гарантій безпеки на маршрутах. Якщо такі гарантії не будуть надані, рух поїздів буде скоригований відповідно до реальних умов інфраструктури.

''Всі члени Semaf вражені і вважають неприпустимим постійне погіршення стану залізниці'', – йдеться у повідомленні профспілки.

Вони вимагають невідкладного вжиття заходів для забезпечення безпеки працівників і пасажирів. Страйк покликаний домогтися правового захисту, гарантій безпеки та надійності залізничної мережі.

Зазначимо, що цього тижня в Іспанії сталася аварія на залізниці, де загинули десятки людей, а вже за кілька днів – друга аварія поїзда за тиждень із жертвами.