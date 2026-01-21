Данія спрямовує €20 млн на захист енергосистеми України

Допомога піде на підтримку та захист енергетичної інфраструктури.

Уряд Данії ухвалив рішення про надання додаткових 150 млн данських крон (приблизно €20 млн) на підтримку енергетичної системи України на тлі посилення російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило посольство Данії в Україні на Facebook-сторінці.

"росія нарощує атаки на інфраструктуру України, тож підтримка з боку Данії також зростає. Ми надаємо додаткову допомогу енергетичному сектору України в обсязі 150 млн данських крон із фондів допомоги розвитку, щоб допомогти українцям пережити зиму", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Зазначається, що 80 млн данських крон буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю необхідного енергетичного обладнання. Ще 30 млн данських крон через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) в Україні та Східній Європі підуть на придбання обладнання для захисту енергетичних об'єктів.

Решту 40 млн данських крон буде спрямовано через партнерські організації, здатні оперативно надати екстрену допомогу Україні.

У посольстві також повідомили про передачу Україні вживаного обладнання з електростанції "Аснес" у місті Калундборг. Данські дипломати наголосили, що таке обладнання має особливу цінність, адже комплектуючі старих типів часто постачаються з тривалими затримками або вже взагалі не виробляються.

Також Нідерланди виділили Україні €23 млн на енергетику.