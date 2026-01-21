Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нідерланди виділяють Україні €23 млн на енергетику

21 січня 2026, 10:38
Нідерланди виділяють Україні €23 млн на енергетику
Фото: з вільних джерел
Допомога піде на закупівлю газу, ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання

Уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 23 мільйонів євро на підтримку енергетичної системи України.

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю газу за кордоном, терміновий ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання від нідерландських компаній, включно з генераторами та кабелями. Таким чином, загальний внесок Нідерландів у українську енергетику за 2026 рік досяг 133 мільйонів євро.

Про нову допомогу оголосила міністерка питань зовнішньої торгівлі та сприяння розвитку Нідерландів Аук'є де Вріс під час свого візиту до Києва.

"росія використовує холод як зброю для щоденних атак на енергетичну інфраструктуру України. Нідерланди виділяють додаткові 23 мільйони євро, щоб допомогти Україні із закупівлею газу та терміновим ремонтом. Ми продовжуємо непохитну підтримку України протягом цієї суворої зими", - написала міністерка. 

За її словами, з початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди доставили до України понад 250 вантажівок енергетичного обладнання від нідерландських компаній. Де Вріс запевнила, що енергетична підтримка триватиме й надалі.

Також днями ми писали, що Литва надасть Україні додаткове обладнання для енергетики.

 

Нідерландиенергетикапідтримка України

Останні матеріали

Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється