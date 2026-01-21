Нідерланди виділяють Україні €23 млн на енергетику

Допомога піде на закупівлю газу, ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання

Уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 23 мільйонів євро на підтримку енергетичної системи України.

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю газу за кордоном, терміновий ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання від нідерландських компаній, включно з генераторами та кабелями. Таким чином, загальний внесок Нідерландів у українську енергетику за 2026 рік досяг 133 мільйонів євро.

Про нову допомогу оголосила міністерка питань зовнішньої торгівлі та сприяння розвитку Нідерландів Аук'є де Вріс під час свого візиту до Києва.

"росія використовує холод як зброю для щоденних атак на енергетичну інфраструктуру України. Нідерланди виділяють додаткові 23 мільйони євро, щоб допомогти Україні із закупівлею газу та терміновим ремонтом. Ми продовжуємо непохитну підтримку України протягом цієї суворої зими", - написала міністерка.

За її словами, з початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди доставили до України понад 250 вантажівок енергетичного обладнання від нідерландських компаній. Де Вріс запевнила, що енергетична підтримка триватиме й надалі.

Також днями ми писали, що Литва надасть Україні додаткове обладнання для енергетики.