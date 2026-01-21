Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп обіцяє Ірану "жорсткий удар" у разі замаху на себе

21 січня 2026, 14:51
Трамп обіцяє Ірану
з вільних джерел
Лідер США також критикував попередню адміністрацію за м'яку політику щодо Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "стертий з лиця землі", якщо його життю загрожуватиме небезпека. Таку жорстку заяву американський лідер зробив на тлі погроз з боку Тегерана.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу NewsNation.

"Їм не слід так робити. Я чітко попередив: якщо зі мною щось станеться, вся країна злетить у повітря. У мене є однозначні інструкції: у разі замаху вони будуть стерті з лиця землі", – заявив президент США, коментуючи погрози з боку іранського керівництва.

Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в надмірно м'якій політиці щодо Ірану.

"Ми дивувалися, чому Байден мовчав. Якби я тоді був у Білому домі й вони погрожували будь-кому, не обов'язково президентові, я завдав би їм дуже сильного удару. Президент має захищати президента", – наголосив Трамп.

Минулого тижня спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Дональд Трамп отримає "незабутній урок" у разі американського удару по Ісламській Республіці.

Раніше Трамп також заявляв, що настав час для зміни влади в Ірані, поклавши відповідальність за масові вбивства протестувальників і руйнування країни на верховного лідера Ісламської Республіки аятолу Алі Хаменеї.

Нагадаємо, що минулого тижня США запровадили нові санкції проти Ірану через придушення протестів.

 
ІранДональд Трамп

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється