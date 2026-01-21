Трамп обіцяє Ірану "жорсткий удар" у разі замаху на себе

Лідер США також критикував попередню адміністрацію за м'яку політику щодо Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "стертий з лиця землі", якщо його життю загрожуватиме небезпека. Таку жорстку заяву американський лідер зробив на тлі погроз з боку Тегерана.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу NewsNation.

"Їм не слід так робити. Я чітко попередив: якщо зі мною щось станеться, вся країна злетить у повітря. У мене є однозначні інструкції: у разі замаху вони будуть стерті з лиця землі", – заявив президент США, коментуючи погрози з боку іранського керівництва.

Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в надмірно м'якій політиці щодо Ірану.

"Ми дивувалися, чому Байден мовчав. Якби я тоді був у Білому домі й вони погрожували будь-кому, не обов'язково президентові, я завдав би їм дуже сильного удару. Президент має захищати президента", – наголосив Трамп.

Минулого тижня спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Дональд Трамп отримає "незабутній урок" у разі американського удару по Ісламській Республіці.

Раніше Трамп також заявляв, що настав час для зміни влади в Ірані, поклавши відповідальність за масові вбивства протестувальників і руйнування країни на верховного лідера Ісламської Республіки аятолу Алі Хаменеї.

Нагадаємо, що минулого тижня США запровадили нові санкції проти Ірану через придушення протестів.