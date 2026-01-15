Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США запровадили нові санкції проти Ірану через придушення протестів

15 січня 2026, 18:13
США запровадили нові санкції проти Ірану через придушення протестів
з вільних джерел
Обмеження спрямовані проти іранських посадовців та мереж "тіньового банкінгу".

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові санкції проти Ірану.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Обмеження спрямовані проти іранських посадовців та мереж "тіньового банкінгу", які, за даними Вашингтона, причетні до жорстокого придушення протестів у країні та відмивання доходів від експорту нафти.

За повідомленням Управління контролю за іноземними активами (OFAC), санкції вводяться на тлі масових акцій протесту в Ірані. Вони торкнулися осіб, відповідальних за насильство проти мирних демонстрантів, а також фінансових структур, що допомагають іранській еліті обходити міжнародні обмеження.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: "Сполучені Штати рішуче підтримують іранський народ у його прагненні до свободи та справедливості. Ми використаємо всі засоби, щоб покарати тих, хто стоїть за тиранічним придушенням прав людини режимом".

До списку підсанкційних осіб увійшли 18 людей, серед яких секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, командири підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC) та правоохоронних органів у провінціях Лорестан і Фарс, де, за даними США, силовики відкривали вогонь по протестувальниках.

Окремо обмеження стосуються мереж відмивання коштів, пов'язаних із державними банками Bank Melli та Shahr Bank. Через ці структури, за даними OFAC, Іран відмивав мільярди доларів доходів від продажу нафти та нафтохімічної продукції, використовуючи підставні компанії в ОАЕ, Сінгапурі, Великій Британії та інших країнах. Частина цих коштів нібито спрямовувалася на фінансування репресій всередині країни та підтримку іранських угруповань за кордоном.

СШАІранпротестисанкціїСкотт Бессент

