Трамп і Гренландія відволікають Давос від України – Politico

21 січня 2026, 14:28
Фото: policymic.com
Саме тому українськи президент Зеленський замислюється над участю.

Президент Володимир Зеленський розглядає доцільність участі у Всесвітньому економічному форумі через зміну пріоритетів Заходу. 

Європейські союзники шоковані риторикою Дональда Трампа, яка ставить під сумнів єдність США та ЄС у підтримці України, повідомляє Politico.

Поки українська енергетична інфраструктура потерпає від масованих атак росії, увага світових лідерів у Давосі зосередилася на амбіціях Трампа щодо анексії Гренландії. Київ побоюється, що трансатлантична суперечка відсунить війну на другий план.

Як зазначають автори матеріалу, поки на східному кордоні Європи триває справжня війна, лідерів континенту відволікає фальшива війна на його західному фланзі. Українські чиновники наголошують, що європейські столиці, намагаючись приборкати Трампа, ризикують відкласти питання війни на майбутнє.

За словами джерел у Києві, така ситуація змушує Зеленського сумніватися в сенсі своєї поїздки до Давоса. Спочатку зустріч мала стати майданчиком для обговорення гарантій безпеки України та отримання особистої підтримки Трампа. Тепер же є загроза, що українське питання відійде на другий план, що викликає зростальне занепокоєння як у Києві, так і серед європейських партнерів.

Паралельно Трамп загострює риторику щодо Гренландії та погрожує жорсткими тарифами проти восьми європейських країн, що виступають проти його планів. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив: "В Україні триває реальна війна. Гренландія відволікає енергію від того, що насправді важливо".

Ця дипломатична напруженість виникла у критичний момент для України: росія продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, а рекордно холодна зима ускладнює життя мільйонам громадян. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначає, що через постійні удари по станціях та підстанціях електропостачання обмежене до трьох-чотирьох годин на день, а квартали залишаються без тепла тижнями.

Українська делегація в Давосі намагається наголосити на важливості єдності Заходу та підтримки безпеки країни, але страхи щодо майбутнього трансатлантичної співпраці дедалі більше заглушають їхні повідомлення.

 

Давос

